Генетики выяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют

Некоторые люди не толстеют не потому, что у них крепкая сила воли, и они лучше следят за собой. Биологи смогли выделить чертову дюжину генетических мутаций, защищающих их обладателей от ожирения.

«Похоже, что мы не так уверенно можем контролировать свой вес, как считалось ранее. Худые люди остаются такими в основном благодаря тому, что их геном в среднем содержит меньше вредных мутаций, способствующих развитию ожирения», - заявил генетик Садаф Фаруки из Кембриджского университета в Великобритании.

В последние годы ученые находят все больше подтверждений тому, что ожирение часто развивается по генетическим причинам, а не из-за проблем с силой воли. Садаф Фаруки проверил эту гипотезу, проанализировав геномы нескольких тысяч худых, тучных и нормальных людей. В ходе научной работы генетикам удалось выделить тринадцать мутаций, влияющих на развитие ожирения. Причем десять из них уже были известны науке, а три были открыты в ходе этого исследования.

«Люди могут оставаться худыми по самым разным причинам. У некоторых просто нет аппетита, а другие кушают до отвала – и не толстеют. Когда мы разберемся, какие гены отвечают за это, мы сможем помочь людям, у которых нет таких генетических преимуществ», - приводит комментарий ученого РИА Новости.