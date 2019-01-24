Украина вернет себе «безусловно украинские» Кубань и Кавказ силой, заявил сегодня в телеэфире депутат Верховной рады Андрей Билецкий, придерживающийся националистических взглядов.

Украинский депутат-националист заявил в ходе телеинтервью, что Кавказ является «безусловно украинской территорией». А на Кубани, по его мнению, «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».

«Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект», - заявил Билецкий. При этом он не стал углубляться в детали, какой украинский «национальный проект» следует считать эффективным, и какие такие «исторические воспоминания об Украине» он собрался будоражить у населения Кавказа.

Затем украинский политик заявил, что регионы, о которых идет речь, подвергнуты «тотальной русификации», поэтому одного только «национального проекта» может оказаться недостаточно, чтобы убедить жителей Кубани и Кавказа перейти под крыло Незалежной. «Аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила», - цитирует Билецкого РИА Новости.