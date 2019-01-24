За японской суетой по поводу курильских островов стоят американские интересы

Контроль за проливами в Охотское море в первую очередь важен для американцев. В США очень тяжело восприняли известие, что японцы согласны на отторжение только Малой Курильской гряды. В Вашингтоне начали угрожать – если японцы откажутся от суверенитета над всеми Южно-Курильскими островами, то они объявят о своём суверенитете над островом Окинава, где сегодня американских военных больше, чем японцев.



Как рассказал в интервью “Аргументам недели” экс-президент Республики Саха (Якутия), экс-президент крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «АЛРОСА» и один из самых авторитетных специалистов по Дальнему Востоку и Арктике Вячеслав ШТЫРОВ, Хабомаи и Шикотан, на которые ссылаются декларация 1956 года, это исконно-русские земли, начиная с XVII века. СССР готов был их уступить Японии на условиях ухода американцев с Окинавы. Но американцы быстро отрезвили Японию и потребовали, чтобы японцы настаивали на передаче им не двух, а четырёх островов, включая Итуруп и Кунашир. США фактически и заблокировали подписание мирного договора между Советским Союзом и Японией.



Контроль над всеми четырьмя островами позволяют японцам вскрыть Охотское море как консервную банку. Между островами Кунашир и Итуруп есть глубоководный незамерзающий пролив Екатерины. Это естественный проход для подводных кораблей. Это очень важное место. Американцам надо было получить над этим проливом контроль.



С Окинавы США контролируют всю Юго-Восточную Азию. Это главная база военно-морских сил, где можно заправиться, отдохнуть, это логистическая база. Всё сходится именно там, в районе Окинавы. Это уже вопрос не чисто американо-японский – это вопрос контроля Соединёнными Штатами над огромным макрорегионом. Но американцам и этого мало.



На самом деле для России вообще-то никакого предмета для разговора нет. Между тем вся правда кем-то тщательно скрывается от Путина – иначе он никогда не стал бы вообще говорить с японцами на эту тему.



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