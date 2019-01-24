Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы
24 января 2019, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе беседы Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы.
«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога», - сообщила сегодня пресс-служба Кремля.
Владимир Путин в ходе беседы в президентом Венесуэлы подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Российскую Федерацию за принципиальную позицию и подтвердил настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества.