Адвокат Януковича прокомментировал решение Оболонского суда
24 января 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский прокомментировал решение украинского суда заочно приговорить его подзащитного к 13 годам лишения свободы.
«Данный приговор является политически мотивированным по ряду причин. Оболонский суд находится под контролем нынешних руководителей Украины. Они фактически формировали доказательную базу стороны обвинения. То есть, все их свидетели – политические оппоненты Виктора Януковича», - заявил Александр Горошинский.
Кроме того, адвокат сообщил, что сторона защиты бывшего украинского лидера, помимо национального законодательства, намерена обращаться и в международные организации и компетентные органы, «в частности, в посольство США и европейские институции».
«Компетентные органы Европейского союза уже установили, что данный суд является политически мотивированным, а уголовное производство в отношении Виктора Януковича является политическим преследованием», - приводит слова адвоката RT.