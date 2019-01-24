Адвокат Януковича прокомментировал решение Оболонского суда

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский прокомментировал решение украинского суда заочно приговорить его подзащитного к 13 годам лишения свободы. Киевский суд признал Януковича виновным в госизмене

«Данный приговор является политически мотивированным по ряду причин. Оболонский суд находится под контролем нынешних руководителей Украины. Они фактически формировали доказательную базу стороны обвинения. То есть, все их свидетели – политические оппоненты Виктора Януковича», - заявил Александр Горошинский.

Кроме того, адвокат сообщил, что сторона защиты бывшего украинского лидера, помимо национального законодательства, намерена обращаться и в международные организации и компетентные органы, «в частности, в посольство США и европейские институции».

«Компетентные органы Европейского союза уже установили, что данный суд является политически мотивированным, а уголовное производство в отношении Виктора Януковича является политическим преследованием», - приводит слова адвоката RT.