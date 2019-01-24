Латвия: Сейм должен распустить Рижскую думу

Правительство Латвии, наконец, сформировано. Но вопрос, связанный с Рижской думой, и, лично с мэром Риги Нилом Ушаковым, остается открытым.

В конце прошлого года политик Национального объединения Каспар Герхардс подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы. Закон был подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в Рижской думе: коррупционный скандал с транспортным предприятием « Ригас Сатиксме», и другие недостатки в работе думы. Цель данного законопроекта – устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

Увы, юристы не нашли законного основания для роспуска Рижской думы.

Напоминаем, что инициатором такого законопроекта стал министр защиты окружающей среды г-н Герхардс.

Итак, вопрос, после сформированного правительства Латвии, о роспуске вновь актуален. Г-н Каспарс Герхардс стал в новом правительстве министром земледелия, и, разумеется, поднял вопрос о роспуске Рижской думы.

Г-н Герхардс уверен, что одобрение роспуска Рижской думы – вопрос сугубо политический. Но главное: если Сейм проявит решимость, то такой исход дела вполне реален.

Что произойдет после роспуска Рижской думы?

После роспуска Рижской думы ее функции переймет временная администрация. Ее возглавит госсекретарь МОССР по вопросам самоуправления Айвар Драудиньш. Задачей временной администрации будет обеспечение непрерывной работы муниципальных учреждений. Разумеется, что нынешнего мэра Нила Ушакова в Рижской думе не будет.

Что будет дальше?

Новые выборы в Рижскую думу! Которые пройдут 25 мая 2019 года. Это произойдет тогда, когда состоится роспуск думы.

Ясно одно: над Рижской думой и над мэром Риги нависли тучи…Время покажет.