В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд

В Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд. Уже сегодня шотландский политик должен предстать перед судом в Эдинбурге. Известно, что на допрос в полицию он пришел сам.

«Мы можем подтвердить, что 64-летний мужчина был арестован. Ему предъявлены обвинения», - заявили в шотландской полиции. Арест бывшего первого министра Шотландии связан с обвинениями в домогательствах.

«Он сам пошел в полицию на первый допрос по делу о домогательствах. Там его формально арестовали. Теперь прокуратура должна в течение нескольких часов решить, есть ли основания для передачи дела в суд», - сообщает RT, где Алекс Салмонд в течение длительного времени являлся ведущим шоу.

Пост первого министра Шотландии Алекс Салмонд занимал с 2007 по 2014 годы. В прошлом году два сотрудника его администрации заявили, что якобы в 2013 году подверглись домогательствам с его стороны, сообщает РИА Новости.