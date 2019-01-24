Власти Франции анонсировали беспрецедентное решение своих проблем

Власти Франции анонсировали беспрецедентное решение нарастающих в стране экономических проблем. Дополнительные 500 миллионов евро ежегодно должно принести «особое налогообложение некоторых компаний».

«Некоторые компании», которые планируют «особо налогообложить» французские власти – это Google, Amazon, Apple, Facebook, владеющие «критической интернет-инфраструктурой» по всему миру на правах монопольного либо олигопольного положения на мировом рынке. Их «особое налогообложение» принесет французскому бюджету 500 миллионов евро в год, подсчитали французские власти.

В случае реализации этой идеи Франция создаст прецедент. В дальнейшем правительства других стран, испытывающих экономические трудности, станут поступать аналогичным образом. Это неизбежно создаст давление на бизнес данных компаний.

С другой стороны, необходимо отметить, что эти самые компании получают свои сверхдоходы, отбирая львиную долю у целых отраслей экономики, что приводит к перекосам в экономических структурах целых стран. А капиталы тем временем утекают в США. Корпорации, контролирующие «критическую интернет-инфраструктуру», стремятся увеличивать свои сверхприбыли, развивая цифровую экономику за счет реального сектора, отмечает Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».