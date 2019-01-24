Что на самом деле думают в Прибалтике о латышах-пособниках фашистов

До сих пор не утихает вопрос времен ВОВ: российские историки Александр Дюков и Николай Межевич считают, что страны Прибалтики можно привлечь к международной ответственности за пособничество нацизму и геноциду во время Второй мировой войны.

Эстонию, Латвию и Литву ждёт международный трибунал за пособничество нацизму?

Историки уверены, что в данном вопросе, на стороне России международное право, живые свидетели, результаты Нюрнбергского процесса. Николай Межевич и Александр Дюков официально заявили, что легионеры стран Балтии повинны в геноциде мирных людей в блокадном Ленинграде, в Белоруссии, на Украине и в уничтожении евреев в странах Балтии. И тому есть доказательства!

Что по этому вопросу думают историки, политологи, политики Латвии?

Янис Григалис, политолог: «А какое отношение к блокадному Ленинграду имеют легионеры Латвии? Они не имеют никакого отношения! Зачем мусолить эту тему? Много раз уже говорили об этом. Мне кажется, что эти российские историки просто хотят обратить на себя внимание. Россия поднимает вопрос о геноциде? А почему не поднять вопрос о геноциде Советского Союза? О чем мы говорим? В то, военное время, Латвия не была независимым государством! Она находилась сначала под оккупацией СССР, потом под нацистами Германии. Так какие вопросы к Латвии? Повторяю, что страна не имела независимость. Многие российские историки вспоминают Герберта Цукурса, который уничтожал евреев. Это было! И он наказан! Вы считаете, что в Латвии его считают героем? Нет! Думаю, что хватит поднимать такие вопросы!»

Артур Жвинклис, историк Латвии: «Понятно, что шествие легионеров, 16 марта, неоднозначно воспринимается в нашем обществе. Конечно, мои слова звучат утопично, но я бы хотел, чтобы 8-го мая правительство Латвии почтили память погибших солдат: сначала бы отдали дань памяти латышским легионерам, а потом почтили бы память советских воинов. Латышские легионеры – спорный вопрос! Да, некоторые латыши воевали в составе войска СС, а другие на стороне Красной армии. И они были жестоко обмануты. Да, они воевали против друг друга, но за независимость Латвии. Латыши гибли по обе стороны фронта. Если бы мы с этим считались, то и разговоры были бы иные».

Андрей Мамыкин, политик, евродепутат: «Я знаю историка Александра Дюкова. Знающий, грамотный специалист. Что могу сказать? Латвия выставляет счет России за время оккупации, а теперь и Россия выставляет свой счет Латвии. Понятно, что никто и никому платить не будет! В свое время председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин посчитал о том, сколько было вложено СССР в Латвию. Огромные деньги! Нужно этот вопрос закрыть. Что касается латвийских легионеров, то есть такое понятие как «семейная память»: неважно, кто были эти люди для своих близких…Они их родные. Вот и идет поддержка шествия 16 марта. А вот когда молодые люди приветствуют нацизм – страшно!»