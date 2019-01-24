МИД РФ советует США не лезть в дела Венесуэлы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег Соединенные Штаты от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже сказала, что события в Венесуэле стали примером того, как Запад вмешивается во внутренние дела других государств для смены там власти.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Москва предостерегает Вашингтон, чтобы он не лез в Каракас.

«Мы предостерегаем от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясёт основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки», — отметил он. По словам Рябкова, Россия будет продолжать поддерживать Венесуэлу как стратегического партнера. «Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела», — отметил дипломат.

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом.

Его признали США, от Николаса Мадуро потребовали отказаться от применения силы против оппозиции. Тогда он объявил о разрыве дипотношений с США. Американским дипломатам дали трое суток на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

В Венесуэле акции протеста проходят в 61-ю годовщину Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру.