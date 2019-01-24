В "Нафтогазе" оценили запасы газа на зиму. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев находится в швейцарском Давосе и в кулуарах "Украинского завтрака" в рамках экономического форума сказал, что запасов природного газа достаточно, на зимний отопительный сезон топлива хватит.

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Коболев подчеркнул, что сокращение запасов на пять миллиардов кубометров не является критическим, - передает RT.

"Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Всё идёт по плану", — уточнил он.

В "Нафтогазе" отметили, что Украина стала покупать газ по более низкой цене.