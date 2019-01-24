Украинский политолог выявил «единственное условие» прекращения войны в Донбассе

В украинском экспертном сообществе рассказали, при каком условии завершится вооруженный конфликт на востоке бывшей советской республики. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался политолог Олег Соскин.

По мнению аналитика, большинство людей, проживающих на территориях, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, устали от боевых действий и якобы выступают за возвращение в состав Украины. При этом Соскин полагает, что прекратить войну можно при выполнении «единственного условия» – возвращения Киевом контроля за границей республик с Россией.

Украинская сторона неоднократно обвиняла РФ в прямой военной помощи ополченцам Донбасса. В Москве данные утверждения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Владислав Шурыгин раскрыл выгоду киевского руководства от возможного блицкрига украинских силовиков в Донбассе.