Эстонию, Латвию и Литву ждёт международный трибунал за пособничество нацизму?

Балтийские страны, люто ненавидящие Россию, можно привлечь к международной ответственности за пособничество нацизму и геноциду во время Второй мировой войны, а также взыскать с них серьёзные денежные компенсации.



Такого мнения придерживаются историки Александр Дюков и Николай Межевич, которые заявили, что легионеры стран Балтии повинны в геноциде мирных людей в блокадном Ленинграде, в Белоруссии, на Украине и в уничтожении евреев в странах Балтии.



Тому достаточно доказательств и живых свидетелей. Более того, на стороне России международное право, результаты Нюрнбергского процесса, живые свидетели. Историки требуют создания Международного трибунала над Литвой, Эстонией и Латвией, которые сегодня героизируют приспешников фашизма и взыскать с этих стран огромную контрибуцию. Однако сейчас, наоборот, страны Прибалтики требуют у России заплатить им за советскую оккупацию - Латвия - 300 миллиардов, Литва - 49 млрд., Эстония - 1,2 млрд. долларов.



