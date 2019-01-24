Аналитик озвучил выгоду властей Украины от вероятного блицкрига ВСУ в Донбассе

Украинские власти нуждаются в блицкриге в Донбассе. Такого мнения придерживается военный эксперт Владислав Шурыгин, выступивший некоторое время назад в российском телевизионном эфире.

По словам аналитика, Киеву нужны «15 минут войны». Претворение в жизнь подобного сценария позволит аннулировать соглашения о перемирии в Донбассе, заключенные три года назад в Минске. Украина соблюдать данные договоренности не в состоянии, заявил Шурыгин на одной из программ канала «Звезда».

Согласно точке зрения эксперта, если будет обнулены минские соглашения, начнутся новые переговоры об урегулировании вооруженного конфликта. Они будут проходить под эгидой не Европы, а, возможно, Соединенных Штатов, полагает Владислав Шурыгин.

Ранее в четверг сообщалось, что армия самопровозглашенной ДНР раскрыла подробности пленения диверсанта Вооруженных сил Украины под Мариуполем.