Между Российской Федерацией и Украиной в будущем может произойти «прямое» военное столкновение. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил Александр Вершбоу, бывший глава дипломатической миссии Соединенных Штатов в Москве.

В качестве вероятных районов столкновения экс-посол назвал Азовское море и территории, расположенные вдоль его побережья. Согласно утверждению Вершбоу, к реализации военного сценария может привести «атака» РФ, передает информационное агентство «Новороссия».

Украина и западные политики неоднократно обвиняли Москву в агрессивных намерениях в отношении соседнего государства. Российские власти опровергают подобные утверждения, указывая на их бездоказательность.

Ранее на этой неделе сообщалось, что бывший украинский разведчик Виктор Гвоздь заявил о вероятности скорой войны с Россией.