Дипломат США назвал возможные места «прямого» военного столкновения РФ и Украины
24 января 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
Между Российской Федерацией и Украиной в будущем может произойти «прямое» военное столкновение. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил Александр Вершбоу, бывший глава дипломатической миссии Соединенных Штатов в Москве.
В качестве вероятных районов столкновения экс-посол назвал Азовское море и территории, расположенные вдоль его побережья. Согласно утверждению Вершбоу, к реализации военного сценария может привести «атака» РФ, передает информационное агентство «Новороссия».
Украина и западные политики неоднократно обвиняли Москву в агрессивных намерениях в отношении соседнего государства. Российские власти опровергают подобные утверждения, указывая на их бездоказательность.
Ранее на этой неделе сообщалось, что бывший украинский разведчик Виктор Гвоздь заявил о вероятности скорой войны с Россией.