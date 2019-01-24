Совфед призвал Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Венесуэлы

В Совете Федерации призвали Совет безопасности ООН осудить вмешательство США в дела Венесуэлы.

Первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров назвал события в Венесуэле переворотом.

Мадуро объявил о разрыве всех отношений с США

23 января спикер парламента Венесуэлы 35-летний Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали США. Гуаидо поддержали Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Хуан Гуайдо принёс присягу во время многотысячной акции против президента Николаса Мадуро.

В Совфеде заявили, что нет оснований признавать человека, объявившего себя лидером Венесуэлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы новым президентом страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и заявил о своей поддержке. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын в Twitter процитировал Эрдогана:

«Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой, сказал Эрдоган по телефону». В поддержку Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста.