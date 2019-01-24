По какому городу Израиля может ударить сирийская армия российским оружием

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари допустил возможность удара по аэропорту Тель-Авива в ответ на продолжающиеся атаки израильских ВВС по территории арабской республики. Смогут ли сирийские военные исполнить угрозу своих политиков?

Как пишет «Независимая газета», в распоряжении Дамаска имеется современное вооружение российского производства, которое при грамотном применении способно взломать оборону Израиля. В частности, у Сирии, по информации журналистов, есть подвижный ракетный комплекс «Бастион». Средства ПВО и ПРО, которыми обладает еврейское государство, не смогут отразить залповый удар данного комплекса.

Еще один вариант атаки – задействование РСЗО «Торнадо-С». Чтобы достать из нее до аэропорта Тель-Авива, сирийцам необходимо придвинуть РСЗО вплотную к границе. Существует опасность, что в этом случае системы будут обнаружены израильской разведкой.

Сирийцы могут выйти из положения, ударив не по Тель-Авиву, а по Хайфе, отмечается в процитированной публикации. В последнем городе тоже есть аэропорт, и Хайфа находится намного ближе к арабской республике.