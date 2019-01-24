В армии ДНР раскрыли детали пленения «элитного» диверсанта ВСУ под Мариуполем

Ополченцам непризнанной ДНР удалось взять в плен военнослужащего 79-й бригады Вооруженных сил Украины. По словам спикера армии республики Даниила Безсонова, данное соединение считается в ВСУ «элитным».

Как рассказал Безсонов, во вторник группа киевских диверсантов, сформированная из четырех человек, попыталась подобраться к позициям защитником ДНР, которые расположены в районе города Мариуполя. Вылазка оказалась неудачной – бойцы нарвались на сигнальную мину. После этого трое военных сбежали, один оказался пленен ополченцами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Даниил Безсонов предрек попадание частей украинской армии в новые «котлы», если ВСУ решат начать наступление в Донбассе. Представитель ДНР в обращении к киевским силовикам призвал их отказаться от выполнения приказов своих командиров и возвращаться домой.