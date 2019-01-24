Украинцы не могут платить за ЖКХ и в морозы вынуждены согреваться кирпичами

После подорожания услуг ЖКХ, в частности стоимость отопления на Украине выросла в среднем на 17 процентов, некоторым гражданам страны приходится озаботиться, как согреться дома в морозы. Изобретательные жители Украины из-за высоких тарифов ЖКХ с января 2019 года вынуждены согреваться кирпичами, - сообщает kp.ru.

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Украинскинский аналитик Александр Сергиенко рассказал, что многие неплатежеспособные украинцы больше не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, в том числе отопление, потому согреваются с помощью кирпичей. По словам Сергиенко, кирпичи помещают на газовые плиты и нагревают потом кухню и ближайшую комнату.

По его словам, такая практика наблюдается не только в отдаленных городах и регионах страны, но и даже в Киеве. У людей нет денег оплачивать коммуналку. Только в ноябре за услуги ЖКХ не заплатили более половины жителей Украины.

Сергиенко считает, что в итоге люди просто перестанут платить, а предприятия обанкротятся, и тогда наступит настоящий коллапс. Те, у кого есть деньги, смогут установить газовые или электрические колонки, более же бедные слои населения продолжат согреваться с помощью газа, плиты и кирпичей.