Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала события в Венесуэле, где произошел госпереворот при содействии Запада. По оценке дипломата, события в Венесуэле стали примером того, как Запад вмешивается во внутренние дела других государств для смены там власти, - сообщает kp.ru.

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Захарова пишет на своей странице в Facebook: "На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть".

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Венесуэла стала одной из стран, в которых США пытаются вмешаться в процесс смены власти. По оценке российского политика, любые события в Боливарианской республике - это "сугубо внутренние дела этого государства". Политика США по отношению к Венесуэле- это "прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела".