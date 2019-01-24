Мадуро объявил о разрыве всех отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 января, объявил о разрыве отношений с США, дипломатических и политических. Американским дипломатам дали трое суток на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Лидер оппозиции стал самопровозглашённым президентом Венесуэлы

Выступление Мадуро показало государственное телевидение страны. Мадуро заявил, что США намерены сменить власть в Венесуэле по образцу свержения левых правительств в Латинской Америке в XX веке — в Гватемале, Бразилии, Чили и Аргентине,. Он подчеркнул, что Вашингтон собирается добиться избрания нового президента Венесуэлы неконституционными методами.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном. Помпео сообщил, что Вашингтон будет поддерживать связи с Внесуэлой через Хуана Гуаидо, объявившего себя временным "президентом".

Госсекретарь подчеркнул, что США сделают все для привлечения к ответственности любого, кто будет угрожать безопасности американских дипломатов в этой стране, - передает РИА Новости.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом.

Его признали США, от Николаса Мадуро потребовали отказаться от применения силы против оппозиции. Тогда он объявил о разрыве дипотношений с США.