В Крыму ФСБ провела обыски у бойцов украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ провели в Крыму обыски у двух участников незаконного украинского батальона. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что указанные лица являются участниками незаконного вооруженного формирования, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины", - говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео задержания члена нацбатальона имени Н. Челебиджихана, созданного на Украине одним из организаторов энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым.

В частности, на представленных кадрах зафиксирован обыск места проживания мужчины, а также сам процесс его задержания и подписание им соответствующего протокола, передает РИА Новости.



