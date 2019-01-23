Свершилось! В Латвии утверждено новое правительство! Сегодня голосованием о выражении доверия в Сейме завершился длившийся пятнадцать недель процесс формирования нового правительства. С начала переговоров о формировании нового правительства прошло 107 дней! Пожалуй, это самый долгий период формирования правительства в истории Латвии. Но все свершилось! В Латвии есть правительство.

Итак, кто будет руководить страной?

Премьер–министром стал представитель партии «Новое Единство» Кришьянис Кариньш. Кстати, он был назначен президентом Латвии для формирования нового правительства. 69 депутатов проголосовали «за» правительство г-на Кариньша, а 39 депутатов против.

Министром иностранных дел Латвии остался Эдгар Ринкевич. Министром финансов был избран Янис Рейрс.

Что касается культуры Латвии, то министром осталась представитель партии «Все для Латвии» Даце Мелбарде. А вот министром обороны стал Артис Пабрикс.

Что по поводу «своего» правительства думает новый премьер?

Г-н Кариньш считает, что новое правительство научились слушать друг друга, договариваться об общих целях и совместной работе. Новый премьер пообещал, что новая коалиция будет больше прислушиваться к оппозиции.

Что думают жители Латвии о правительстве г-на Кариньша?

Когда проходило заседание в Сейме, то около парламента прошла акция протеста с требованием провести внеочередные выборы. Одним уз участников акции стал бывший кандидат в премьеры Алдис Гобземс.









Главные лозунги гласили: «Власть – народу! Камеры – ворам!», « Сила в правде! Правда за нами!»

Но данная акция прошла несколько быстро и без последствий. Некоторые участники утверждают, что было очень холодно стоять на улице, но надежный источник «выдал» следующую информацию: « Никаких последствий и ожидать нечего было! Такие митинги «долго не живут»: кто много возмущается и «хулиганит», того ждут «санкции». Так и до уголовных дел дойти можно. Были же митинги в прошлых годах…И что? Дела до сих пор на таких «активистов» открыты!»











Интересно другое: почему в акции протеста принимал участие Алдис Гобземс? Обычная зависть, что не стал премьером? Боль за страну?

Нашему корреспонденту удалось получить комментарии г-на Гобземса: « Я не имею отношения к организации данной акции. Пришел. Было интересно. Считаю, что Латвии необходимо другое правительство! Я всегда был за развитие и благосостояние своей страны!»

Пожалуй, самым коротким и ярким комментарием был пост евродепутата Андрея Мамыкина в ФБ: «С новым Каришьшем! Утвердилось правительство! Стране – хана….»

Без комментариев!



