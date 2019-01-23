На Украине бушует эпидемия кори?

Минздрав Украины инициирует заседание комиссии, которая решит, нужно ли объявлять в стране об эпидемии из-за вспышек кори. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"До конца недели мы собираем все документы, чтобы можно было собрать эту комиссию и рассмотреть, настало ли время эпидемии", - рассказала в среду Супрун, которую цитирует РИА Новости.

Она отметила, что пока наблюдается только вспышка данного заболевания, за его распространением следят специалисты. Для объявления комиссией эпидемии нужно подтверждение ряда показателей.