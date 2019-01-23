Даугавпилс отказывается смотреть фильмы на латышском языке

В латвийском городе « Даугавпилсе», который жители называют «русскоязычным», происходят странные вещи: люди перестали ходить в местный кинотеатр Silverscreen, где транслируются фильмы на латышском языке.

С чего все началось?

С обычной жалобы! В марте прошлого года жительница города Екабпилса сообщила государственному ТВ, что в Даугавпилсе, в местном кинотеатре, нет ни одного киносеанса на латышском языке. Государственное ТВ моментально показало об этом сюжет. Соответственно, «Центр государственного языка» приехал в Даугавпилс «посмотреть» фильмы и, конечно, проверить, как воплощаются в жизнь законы о языке. И узрели нарушение: фильмы должны транслироваться на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами. Разумеется, если речь идет о фильмах их Франции, США, Германии и т.д.

Но жителям Даугавпилса не понравились фильмы с субтитрами! Они предпочли смотреть картины с русским дубляжом. Пока дирекция кинотеатра Silverscreen выполняла закон о «государственном языке», то зрителей поубавилось, а касса опустела. Что же было делать дирекции кинотеатра? Заметим, что Silverscreen является частным кинотеатром города Даугавпилса, но, разумеется, закон о «государственном языке» распространяется и на него. Делать нечего: стали покупать кинофильмы с русским дубляжом!

Но «Центр государственного языка» не дремлет: выписали штраф за нарушение закона!

Сармите Павулена, представитель ЦГЯ: « Более года назад мы получили жалобы на этот кинотеатр! Проверили. Нарушение есть! Был выписан штраф. Потом еще штраф! И так пять раз! Но никаких изменений нет! Если, в ближайшее время, ничего не изменится, то мы увеличим штраф до 7000 евро за демонстрацию фильмов на русском языке!»

Напомним, что Даугавпилс называют « самым русскоязычным» городом Латвии – для 79% горожан русский язык является родным.

Испугает ли штраф в 7000 евро руководство кинотеатра? Или они продолжат показывать фильмы на русском языке? Покажет время….