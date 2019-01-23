Киевский экс-разведчик заявил о вероятности скорой «полномасштабной войны» с РФ

Между Россией и Украиной в скором времени может начаться вооруженный конфликт. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Виктор Гвоздь, экс-руководитель Службы внешней разведки соседнего государства.

Согласно точке зрения собеседника журналистов, в настоящий момент существует «большая вероятность полномасштабной войны». По словам Гвоздя, РФ якобы может напасть на Украину с целью захвата водохранилищ. Они необходимы для снабжения Крыма, процитировал бывшего разведчика сайт «ПолитНавигатор».

В Киеве неоднократно обвиняли Россию в агрессивных намерениях. Москва подобные заявления опровергает как голословные.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Андрей Суздальцев предсказал гражданскую войну в бывшей советской республике в случае избрания президентом Юлии Тимошенко.