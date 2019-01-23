К чему так активно готовится китайская армия, самая большая в мире?

Вооруженные силы Китая претерпели серьёзное обновление и реструктуризацию. На 30% уменьшено число офицеров, половина боевых частей ликвидирована, изменены стратегические задачи НОАК - народно-освободительной армии Китая.



И всё равно китайская армия остаётся самой большой в мире. По численности она насчитывает 2 млн военнослужащих. Наполовину сокращены сухопутные войска, но зато укреплены ВМС, ВВС, ракетные войска, силы стратегической поддержки, появились подразделения, отвечающие за киберпространство, космос и электронную войну. По мнению военных аналитиков, это свидетельствует, что Китай готовится к войнам, которые будет вести не на своих территориях, а вдали от своих границ.



По сообщениям китайских информагентств, также полным ходом идёт техническая модернизация армии, что повышает её эффективность. По некоторым показателям она даже превзошла армию США. Вместе с тем, аналитики Пентагона констатируют такой недостаток, как отсутствие у китайских военных боевого опыта, поскольку Поднебесная давно уже старается избегать войн, предпочитая тихую мирную экспансию.



