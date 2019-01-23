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Латвия: началось заседание Сейма по утверждению правительства страны

23 января 2019, 14:38 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвия: началось заседание Сейма по утверждению правительства страны

Сегодня, 23 января, буквально несколько минут назад, началось голосование о выражении доверия под руководством кандидата в премьеры Кришьяниса  Кариньша. Чем закончится голосование – покажет время!

В правительство входят пять латвийских партий – « Новое Единство», « Для развития.За!», Новая консервативная партия, «Все для Латвии» и KPV LV».

Планируется, что правительство поддержит 61 депутат Сейма. Это стабильное большинство. 

А что же ждет депутатов, которые не проголосуют за правительство г-на Кариньша?

Те, которые проголосуют в Сейме против утверждения правительства будущего премьера, не будут считаться частью коалиции. Так заявил г-н Кариньш после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

«Еще не было речи об ответственности Сейма, поэтому нельзя сказать, потеряют ли должности в основных парламентских комиссиях»,- сказал политик.

Что думают депутаты о будущем правительстве г-на Кариньша?

Вячеслав Домбровский, депутат от партии « Согласия»: «Правительство г-на Кариньша может закончится очередным разочарованием. Сложно прогнозировать о том, сколько оно продержится. Надеюсь, что оно распадется достаточно быстро, чтобы не доставить большой боли избирателям. Нет ничего более постоянного, чем временное!»

Дидзис Щмитс, депутат Сейма от партии RPV LV: «Новое правительство будет слабее, чем предыдущее. Прежний премьер Марис Кучинскис не блефовал, и у него был хоть какой-то хребет! В правительстве будут люди, которым нравится показывать, что они умнее – в очень широком, в том числе и негативном смысле. Они не будут уважать личность Кариньша. Мой прогноз таков: как только начнутся трудности, то г-н Кариньш начнет думать о том, как бы слинять оттуда!»

Да, действительно, чужаков в Латвии не особо любят. Напомним, что у нового кандидата в премьеры имеется двойное гражданство – США и Латвии. Более того, он рос и учился в Америке, и Латвию воспринимает, как человек «неродного», хотя в его жилах течет латышская кровь. И как бы Латвия позитивно не относилась бы к «другу – Америке»….свой, кровный премьер, гораздо ближе!

 

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