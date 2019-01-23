Появился прогноз о попадании ВСУ в новые «котлы» в случае их вторжения в Донбасс

Вооруженные силы Украины попадут в новые «котлы», если начнут наступление на Донбасс. Соответствующий прогноз огласил Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии самопровозглашенной ДНР.

Выступая на брифинге для представителей СМИ, Безсонов обратился к киевским силовикам, находящимся в зоне боевых действий в Донбассе. Спикер ополченцев призвал участников военной операции против ДНР и ЛНР отказаться выполнять приказы, которые поступают от командования, и возвращаться домой.

По словам Даниила Безсонова, если командование ВСУ решит провести наступательную операцию, армейские соединения окажутся в новых «котлах». Отправленных на прорыв бойцов ждет гибель либо разбирательство в украинских судах, где им придется ответить за преступные ошибки сбежавших командиров.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Александр Чаленко объяснил, почему республики Донбасса не вернутся под контроль Киева.