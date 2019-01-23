РФ будет и дальше сотрудничать с Ираном для противодействия санкциям

Замглавы МИД России Александр Панкин в рамках экспертной дискуссии на площадке клуба "Валдай" заявил, что Москва намерена и дальше сотрудничать с Тегераном, чтобы противодействовать санкциям.

Александр Панкин отметил, что с учетом опыта, который имеется у Ирана, дела в будущем будут приобретать более практическое значение, причем не только в финансовой сфере, но и в других областях, передает в среду, 23 января, ТАСС.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сегодня уточнили, что сотрудничество с Ираном ведется не для того, чтобы нарушать какие-либо законы, а для того, чтобы найти возможные способы их обхода.