Казахстан могут переименовать

В Казахстане депутат мажилиса (нижней палаты) парламента государства Азат Перуашев предложил изменить официальное название страны на Казахскую Республику.

По словам депутата, главы фракции Демократической партии Казахстана «Ак жол», правительству было предложено «рассмотреть возможность введения официального названия «Казахская Республика», - передает РИА «Новости».

Авторы идеи переименования Казахстана считают, что в неофициальном разговоре и переписке можно будет использовать слово «Казахстан».

Перуашев отметил, что «по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал». По его мнению, это вопрос исторической справедливости.