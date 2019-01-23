Детали сценария «гибридной войны» Украины против Белоруссии обнародовали в СМИ
23 января 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине в настоящее время занимаются подготовкой «гибридной войны» против соседней Белоруссии. Соответствующая формулировка содержится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Издание «Украина.ру» пишет, что сценарий «гибридной войны» некоторое время назад представил Игорь Гузь, курирующий в Верховной Раде внешнеполитическое направление. План, подробности которого раскрыл парламентарий, предполагает массированную пропагандистскую обработку населения Белоруссии и обучение ультраправых боевиков. Кроме того, предполагается развертывание на границе с Белоруссией вооруженных отрядов, сформированных из граждан страны, которые принимали участие в конфликте на территории Донбасса.
В процитированной публикации отмечается, что данный план преследует цель взорвать бывшую советскую республику изнутри.