Пушков раскрыл план Тимошенко по возращению Крыма Украине с помощью Запада

Российский политик Алексей Пушков раскрыл план лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, заявившей об участии в борьбе за пост президента Украины, вернуть Крым и Донбасс. Два варианта завершения боевых действий между ВСУ и Донбассом назвал аналитик

По словам Пушкова, Тимошенко надеется, что Запад не только поможет вернуть Украине полуостров, но примет в ЕС, в НАТО и деньгами завалит. Сенатор полагает, что теперь Тимошенко сможет убедить президента США Дональда Трампа, но если дождется его около мужской комнаты.

"У Тимошенко - план! Оказывается, страны Запада должны вернуть Украине Крым и Донбасс. А ещё они должны дать ей много денег, принять ее в ЕС и в НАТО и много чего ещё должны Украине. Осталось убедить во всем этом Трампа, подкараулив его у туалета", - пишет Пушков в Твиттер. Но, как считает сенатор, "похоже, ему не до Украины".