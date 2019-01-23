Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн в среду сделал резонансное заявление. По его словам выход страны из Европейского союза без заключения сделки можно сравнить с "русской рулеткой".

Осборн подчеркнул, что Brexit напоминает ему пистолет, который "находится у виска британской экономики". Как сообщает сегодня BBC, наиболее вероятным развитием событий в настоящий момент является перенос срока выхода Британии из ЕС.

Отметим, ранее парламент Великобритании категорически отверг сделку с Евросоюзом, которую ранее предложила британский премьер-министр Тереза Мэй. Теперь кабинет должен предоставить альтернативные идеи по Brexit. Ранее сообщалось, что страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.