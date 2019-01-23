США уведомили Россию, что приняли окончательное решение выйти из ДРСМД

Руководство США в среду, 23 января, по дипломатическим каналам уведомило Россию о том, что их решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, ссылаясь на американские власти, что диалога на эту тему быть не может, передает РИА "Новости" . Вашингтон подчеркнул, что соответствующее решение было принято по совокупности сложившихся обстоятельств.

Рябков также отметил, что многие доводы о "нарушениях" Российской Федерацией договора о РСМД были сфабрикованы американской стороной.