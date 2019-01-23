Журналист озвучил причины невозможности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Народные республики Донбасса никогда не вернутся под юрисдикцию Киева. С соответствующим заявлением на страницах российской интернет-прессы выступил журналист Александр Чаленко.

По мнению представителя СМИ, воссоединение с Украиной было бы «плевком» в жертвы, которые принесли жители ДНР и ЛНР в ходе борьбы за независимость. Возвращение в состав бывшей советской республики означало бы то, что донбассовцы напрасно терпели лишения, полагает Чаленко.

Также из слов журналиста следует, что восстановление контроля Киева над самопровозглашенными республиками не допустит Москва. Такой вариант развития событий был бы воспринят большинством жителей РФ как поражение, процитировал Александра Чаленко сайт «Новороссия».

Ранее в среду сообщалось, что социолог Игорь Эйдман назвал два варианта завершения конфликта на востоке Украины.