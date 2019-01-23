Эксперт прокомментировал принятие закона о запрете выхода США из НАТО
23 января 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил принятие Палатой представителей США закона, запрещающего президенту страны Дональду Трампу выход из НАТО.
Эксперт считает, что у Трампа, вероятнее всего, нет планов действительно покинуть НАТО, а угрозы являются лишь предупредительным сигналом для партнеров по блоку о том, что им следует выполнять взятые на себя финансовые обязательства, передает RT.
Голосование в Конгрессе, как считает Бышок, имеет отношение именно к внутриполитической борьбе в США, а не к высоким геополитическим задачам.