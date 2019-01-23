Украине предрекли гражданскую войну из-за избрания президентом Юлии Тимошенко

Украину ждет гражданская война, если пост президента страны займет Юлия Тимошенко. Соответствующий прогноз в разговоре с российскими журналистами огласил Андрей Суздальцев, заместитель декана мировой экономики ВШЭ.

Согласно точке зрения эксперта, у Тимошенко есть все шансы одержать победу на выборах главы государства, которые пройдут весной текущего года. При этом Суздальцев полагает, что приход к власти лидера партии «Батькивщина» – это «гарантированная гражданская война». Из слов аналитика, ставшего собеседником ФБА «Экономика сегодня», следует, что причиной начала противостояния в случае получения Юлией Тимошенко должности президента послужит передел активов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Виктор Небоженко предрек «общенациональный конфликт» во время кампании по выборам в Верховную Раду.