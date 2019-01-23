Граждане США не хотят избирать Трампа на второй срок

Граждане США не хотят избирать действующего американского лидера Дональда Трампа на второй срок. Соответствующие данные продемонстрировало исследование проведенное компанией Harris Insights & Analytics.

Лишь 36 процентов участников опроса готовы будут поддержать Трампа как кандидата от республиканцев на следующих выборах президента США, если политик действительно примет решение баллотироваться, передает утром в среду, 23 января, ФБА "Экономика сегодня".

43 процента опрошенных отметили, что в рамках избирательного процесса планируют голосовать за представителя от Демократической партии.