Граждане США не хотят избирать Трампа на второй срок
23 января 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
Граждане США не хотят избирать действующего американского лидера Дональда Трампа на второй срок. Соответствующие данные продемонстрировало исследование проведенное компанией Harris Insights & Analytics.
Лишь 36 процентов участников опроса готовы будут поддержать Трампа как кандидата от республиканцев на следующих выборах президента США, если политик действительно примет решение баллотироваться, передает утром в среду, 23 января, ФБА "Экономика сегодня".
43 процента опрошенных отметили, что в рамках избирательного процесса планируют голосовать за представителя от Демократической партии.