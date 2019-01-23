СМИ: В Сирии жертвами удара международной коалиции стали мирные жители

В Сирии самолеты международной коалиции во главе с США атаковали автомобили, которые перевозили мирных людей из поселения Эль-Багуз, находящегося под контролем группировки "Исламское государство" (террористическая организации ИГ в России запрещена). Сирия грозится ударить по аэропорту Тель-Авива, если Израиль продолжит атаки

В результате авиаудара в деревне Аль-Багуз на юго-востоке от Дейр-эз-Зура погибли мирные жители, - сообщается на сайте kp.ru. По данным агентства SANA, несколько человек погибли. Многие мирные граждане ранены, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. Точных данный о погибших нет.

Авиаудар международной коалиции во главе с США был нанесен через три дня после гибели 18 января 20 мирных жителей во время ракетного удара по Багоз-Тахтани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.