Кто считается бедным в разных странах мира

Бедность является относительным понятием. Согласно официальной статистике, в России доходы ниже прожиточного минимума получают 15% населения. Что происходит в других государствах?

Порог абсолютной бедности для наименее развитых стран, установленный Всемирным Банком, в настоящее время составляет $1,9 в день. По текущему курсу это около 132 рублей (4 тысячи в месяц). За данной чертой в мире живут около 760 млн людей, больше 10% человечества.

Для категории стран с доходами ниже среднего (к ним относятся, например, Индия и Египет) порог бедности - $3,2 в день (6 680 рублей в месяц). Для более богатых государств вроде Бразилии и Турции — 5,5$ (11 тысяч рублей в месяц). В Европейском союзе и Северной Америке этот показатель намного выше — $21,7 в день (45 тысяч рублей в месяц), пишет «Московский комсомолец».