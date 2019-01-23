Пушков прокомментировал цели Украины на переговорах с Россией о транзите газа

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался о целях Украины на переговорах с Россией о транзите газа через украинскую территорию. Путин в беседе с Меркель заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен

Киев боится потерять доходы от транзита российского "голубого топлива" из-за проекта "Северный поток - 2", хотя российские власти неоднократно заявляли, что не планируют отменить транзит газа через Украину.

Российский политик Алексей Пушков считает, что Украина будет требовать свое, хотя Россия ей не нужна, а вести себя будет, как паразит - таскать по судам, вымогать деньги.

"Позиция Киева на переговорах с Москвой о транзите газа: Россия нам не нужна, ненавистна, но дайте нам гарантии прежних объемов транзита газа, чтобы мы получали за него деньги, таскали вас по судам, выдвигали иски, требовали с вас миллиарды и вели себя как паразиты", - считает Пушков. "Ясно и зримо", - подчеркнул сенатор в сообщении, опубликованном в Тwitter.