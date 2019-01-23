Герцогиня Меган сделает для будущего ребенка гендерно-нейтральную детскую

Супруга британского принца Гарри намерена сделать для своего будущего ребенка гендерно-нейтральную детскую комнату. Более того, стены помещения будут выкрашены исключительно веганской краской.

Отмечается, что в настоящий момент герцогиня Меган очень активно занимается обустройством детской. Как сообщает сегодня издание The Sun, в краске, которую выбрала будущая мать, содержатся розмариновое и эвкалиптовое масла. В общей сложности на ремонт комнаты она потратила не менее 50 тысяч фунтов.

Напомним, первенец в семье принца Гарри появится уже грядущей весной. Меган готовится к этому событию и на протяжении всей беременности придерживается строжайшей диеты.