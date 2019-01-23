Сирия грозится ударить по аэропорту Тель-Авива, если Израиль продолжит атаки

Подчеркивается, что пришло время СБ ООН принять меры, которые прекратят регулярные нападения Израиля на территорию Сирии, либо сирийским военным придется реализовать свое право на защиту и ответить симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива, передает РИА "Новости"

Отметим, что Министерство иностранных дел Сирии постоянное направляет генеральному секретарю организации письма, в которых просит осудить авиаудары израильской стороны по территории САР и принять все необходимые меры для того, чтобы это прекратилось.