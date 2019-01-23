В конгрессе США принят закон, мешающий Трампу выйти из НАТО

Сегодня стало известно, что палата представителей конгресса США приняла закон, который мешает президенту страны Дональду Трампу выйти из альянса. За данный документ проголосовали 357 конгрессменов.

Формально у конгресса нет права запретить Трампу выйти из альянса, однако он может не допустить финансирования подобного процесса. Аналогичная тактика использовалась конгрессом, когда экс-президент США Барак Обама хотел закрыть военную тюрьму в Гуантанамо, передает РИА "Новости".

Отметим, что при этом законопроект, о котором идет речь, призывает страны-члены НАТО тратить 2 процента ВВП на оборону, о чем ранее говорил американский лидер. Кроме того, документ одобряет финансирование Европейской инициативы сдерживания, которая направлена против РФ.