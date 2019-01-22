В Канаде замерз Ниагарский водопад

В Соединенных штатах Америки из-за сильных морозов частично замерз знаменитый Ниагарский водопад. Как передает телеканал CNN, необыкновенное зрелище вызвало крайнее восхищение у туристов.

"Так холодно, что те части Ниагарского водопада, которые обычно извергают воду, замерзли. Очевидцы ошеломлены величественными видами", - сообщается на интернет-портале американского телеканала.

Одна из туристок - Эмма Графхэм - рассказала корреспонденту CNN, что ощутила себя словно "в замке Эльзы" (второй главной героини анимационного фильма студии Disney "Холодное сердце").