В Канаде замерз Ниагарский водопад

В Соединенных штатах Америки из-за сильных морозов частично замерз знаменитый Ниагарский водопад. Как передает телеканал CNN, необыкновенное зрелище вызвало крайнее восхищение у туристов.

"Так холодно, что те части Ниагарского водопада, которые обычно извергают воду, замерзли. Очевидцы ошеломлены величественными видами", - сообщается на интернет-портале американского телеканала.

Одна из туристок - Эмма Графхэм - рассказала корреспонденту CNN, что ощутила себя словно "в замке Эльзы" (второй главной героини анимационного фильма студии Disney "Холодное сердце").

It's so cold, parts of the usually rushing waters at Niagara Falls have frozen -- and visitors are stunned by the majestic views https://t.co/PHxsO7VzAg pic.twitter.com/3SvGzSC4l3