WADA озвучило условие отстранения России от Олимпиады-2020

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что в случае, если изъятые из московской антидопинговой лаборатории пробы окажутся сфальсифицированными, Россию отстранят от Олимпиады-2020.

WADA восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) осенью 2018 года с условием предоставления доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. 17 января экспертная группа получила требуемый доступ, данные были вывезены из России для проверки. Зарубежная лаборатория, занимающаяся проверкой этих данных, должна завершить свою работу до 30 июня 2019 года.

В случае, если в результате этой проверки выяснится, что данные московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года и запретить проведение международных соревнований в течение определенного времени, заявили сегодня в WADA.

Ранее сегодня Всемирное антидопинговое агентство сохранило РУСАДА статус соответствия кодексу. Президент WADA Крейг Риди заявил, что Россия добилась заметного прогресса в решении проблем применения допинга.

«Были все предпосылки для этого решения. На протяжении последних нескольких месяцев мы все много и напряженно работали с экспертами и представителями WADA», - прокомментировал решение исполкома министр спорта РФ Павел Колобков., сообщает РИА Новости.