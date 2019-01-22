Меркель прокомментировала отношение Великобритании к Европе

Великобритания в Европейском союзе всегда держалась особняком, а британцы не особо ценили отношения с Европой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Хорошо разводимся», - отметила госпожа Меркель.

«Отношение Великобритании к Европе всегда было очень непостоянным. Они не участвовали во многих политических курсах. Они не в зоне евро. Они не в зоне свободного перемещения. Они не были с нами в вопросах внутренней политики. Британцы всегда говорили о желании быть независимыми. Они не особо ценили отношения с Европой. Поэтому Великобритания и мы «хорошо разводимся», так сказать», - прокомментировала Ангела Меркель пребывание Соединенного Королевства в Евросоюзе и предстоящий выход из него.

Канцлер Германии также отметила, что после того, как Brexit состоится, Европейский Союз продолжит сотрудничество с Великобританией «там, где это необходимо». Это касается вопросов обороны, внутренней безопасности, борьбы с терроризмом, передает РИА Новости.