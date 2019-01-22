В Варшаве неизвестный попытался протаранить ворота президентского дворца

Неизвестный злоумышленник на легковом автомобиле предпринял попытку протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве. Об этом сообщило во вторник, 22 января, Польское агентство печати.

Водитель ехал с нарушением правил, задел полицейского, пытавшегося его остановить, и врезался в ограждение, цитирует Associated Press представителя полиции. По его словам, виновник происшествия - 36-летний мужчина.

Он задержан полицией. Согласно информации источников, мужчину проверят на алкоголь и наркотики. Правоохранительные органы Варшавы пока воздерживаются от официальных комментариев относительно произошедшего.