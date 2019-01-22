НАТО или АТО: Тимошенко объяснила разницу

Украина должна немедленно вступить в НАТО. Иначе страна погрязнет в бесконечной «антитеррористической операции» (АТО), заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Во вторник на очередном съезде партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Выступая на съезде, Тимошенко заявила, что Украина должна немедленно вступить в НАТО, и времени «на раскачку» нет.

«Мы не просто должны стать членом НАТО. Мы должны стать членом НАТО немедленно. У нас нет времени на раскачку. Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечная АТО», - сказала Юлия Тимошенко.

Кандидат в президенты Украины также добавила, что в стране не было бы войны и разрухи, если бы Украина вступила в североатлантический альянс раньше, передает РИА Новости.